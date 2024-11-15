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Иран строит укрытия под российские Су-35: Defense Express показало спутниковые снимки

Иллюстративное фото: Россия может передать Ирану Су-35С (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Иран может возводить укрытия для российских истребителей Су-35С. Появились соответствующие спутниковые снимки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Издание обратило внимание, что на спутниковом снимке за сентябрь 2024 года можно заметить возведение арочных укрытий на третьей тактической авиабазе в Иране в районе города Хамадан. 

Фото: укрытия для Су-35 в Иране (defence-ua.com)

По данным Defense Express, размер этих укрытий составляет примерно 25 метров на 30 метров. Такие укрытия слишком большие для самолетов F-4 Phantom, которые там базируются, но подходят для Су-35С. 

При этом журналисты обращают внимание на целесообразность таких действий Ирана, поскольку с 2013 года в стране строили подземные укрытия на авиабазе Eagle 44. Ее ввели в эксплуатацию в прошлом году. 

Сначала там, вероятно, планировали разместить F-4 Phantom, но через некоторое время на спутниковом снимке авиабазы заметили макет Су-35С. Из этого можно было сделать вывод, что Иран хотел адаптировать Eagle 44 под российские самолеты. 

При этом остается неизвестным то, когда именно начнутся поставки Су-35С в Иран. 

Стоит заметить, что Су-35 российский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Он может лететь со скоростью до 2500 километров в час, использует ракеты и оборудован 30-мм пушками. 

Иран получит Су-35

Напомним, еще в ноябре прошлого года стало известно, что Иран договорился с Россией о поставках Су-35.

Также, согласно договоренностям между странами, Иран должен получить ударные вертолеты Ми-28 и учебно-тренировочные самолеты Як-130.

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