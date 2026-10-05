Іран уже у Британії? Пентагон вивів усі бомбардувальники B-1 з авіабази RAF Fairford

Як пише видання, рішення говорить про зміну позиції США, які використали військову базу на північний захід від Лондона як центр для завдання ударів бомбардувальниками по Ірану. Перш ніж літаки вивели в США, на базі було близько дюжини (12 одиниць) бомбардувальників B-1.

"Хоча міркування оперативної безпеки не дозволяли нам підтверджувати переміщення наших засобів і сил у режимі реального часу, ми можемо підтвердити, що всі американські бомбардувальники, дислоковані на авіабазі RAF Fairford, були повернуті на свої бази у Сполучених Штатах", - заявили в Пентагоні, додавши, що літаки залишаються готовими завдавати ударів із території США.

Це рішення було за арештом шести підозрюваних у зв'язку з передбачуваною атакою на базу, якій, за словами офіційних осіб США і Великобританії, вдалося запобігти минулої неділі.

Прем'єр-міністр Великобританії Енді Бернхем заявив, що є "серйозні підстави вважати", що Іран відіграв певну роль у цьому інциденті. Ситуація залишалася оповитою таємницею після того, як британська влада відпустила підозрюваних під заставу, продовживши розслідування.

За даними WSJ, чиновники США знали про пов'язану з Іраном змову з метою нападу на бомбардувальники та вбивства персоналу на базі. Американський чиновник розповів, що один із підрозділів КВІР завербував громадян Британії, щоб здійснити цю змову. Він включив кілька етапів, включаючи відволікаючий маневр у прилеглому районі.

Тим часом влада Британії досі намагається з'ясувати, що сталося, і деякі британські чиновники ставлять під сумнів рівень складності запланованого нападу.

Президент США Дональд раніше заявив, що вищезазначені заарештовані чоловіки мали намір завдати серйозної шкоди базі та перебували під слідством. Він також вирішив Британію звільнити підозрюваних під заставу, заявивши, що він би їх не відпустив.