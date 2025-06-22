Іран атакував Ізраїль у відповідь на нічний удар США

Іран запустив у бік Ізраїлю ракети вранці, 22 червня, у відповідь на атаку, яку було здійснено вночі Сполученими Штатами і ЦАХАЛом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Армії оборони Ізраїлю.
"Деякий час тому Армія оборони Ізраїлю зафіксувала запуск ракет з Ірану в бік території Держави Ізраїль. Захисні системи працюють, щоб перехопити загрозу", - повідомили ізраїльські військові.
У ЦАХАЛі попередили населення, що після отримання сповіщення варто пройти до бомбосховища і залишатися там до подальшого повідомлення.
"Залишати захищений простір дозволяється тільки після отримання чіткої вказівки. Продовжуйте дотримуватися інструкцій Служби тилу", - підсумували в ЦАХАЛі.
Примітно, що ракетна тривога спрацювала в багатьох районах Ізраїлю, зокрема в центрі.
Обстріл здійснено на тлі погроз з боку Ірану. Раніше в Тегерані пригрозили "довгостроковими наслідками" через атаки з боку Ізраїлю і США.
"Наразі ВПС Ізраїлю діють для перехоплення і нанесення ударів там, де це необхідно для усунення загрози. Оборона не герметична, тому необхідно продовжувати дотримуватися інструкцій Служби тилу", - додали ізраїльські військові.
"Більш ніж на 10 локаціях було зафіксовано падіння. На даний момент одна людина отримала поранення середнього ступеня тяжкості в районі Шфела", - повідомили в національній медичній службі Ізраїлю MDA.
Нагадаємо, 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Левовий народ", атакувавши ядерні та військові об'єкти Ірану. Було ліквідовано командирів і вчених-ядерників.
У відповідь Іран почав завдавати ударів по Ізраїлю. У зв'язку з обстрілами деякі країни закликали своїх громадян евакуюватися з Ізраїлю та Ірану.
У ніч на 22 червня США атакували ядерні об'єкти Ірану у Форзо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що американці продовжать завдавати ударів, якщо Тегеран не піде на переговори щодо нової ядерної угоди.
Через це Ізраїль закрив свій повітряний простір з метою безпеки.
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