Іран атакував Ізраїль у відповідь на нічний удар США

"Деякий час тому Армія оборони Ізраїлю зафіксувала запуск ракет з Ірану в бік території Держави Ізраїль. Захисні системи працюють, щоб перехопити загрозу", - повідомили ізраїльські військові.

У ЦАХАЛі попередили населення, що після отримання сповіщення варто пройти до бомбосховища і залишатися там до подальшого повідомлення.

"Залишати захищений простір дозволяється тільки після отримання чіткої вказівки. Продовжуйте дотримуватися інструкцій Служби тилу", - підсумували в ЦАХАЛі.

Примітно, що ракетна тривога спрацювала в багатьох районах Ізраїлю, зокрема в центрі.

Обстріл здійснено на тлі погроз з боку Ірану. Раніше в Тегерані пригрозили "довгостроковими наслідками" через атаки з боку Ізраїлю і США.

"Наразі ВПС Ізраїлю діють для перехоплення і нанесення ударів там, де це необхідно для усунення загрози. Оборона не герметична, тому необхідно продовжувати дотримуватися інструкцій Служби тилу", - додали ізраїльські військові.

Оновлено 08:00

Надійшло кілька повідомлень про падіння уламків. Екстрені служби вирушили на місця події. На момент написання інформація про постраждалих не надходила.

"Більш ніж на 10 локаціях було зафіксовано падіння. На даний момент одна людина отримала поранення середнього ступеня тяжкості в районі Шфела", - повідомили в національній медичній службі Ізраїлю MDA.