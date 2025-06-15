Иран атаковал Израиль ракетами Emad, Qadr и Kheibar Shekan: что о них известно
Иран атаковал израильские города Хайфа и Тель-Авив своими новейшими баллистическими ракетами Emad, Qadr и Kheibar Shekan.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iranwire.
Отмечается, что в субботу Иран начал новую волну комбинированных ракетных и беспилотных атак, поразив, среди прочих целей, нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, Израиль.
Удары были нанесены ракетами Emad, Qadr и Kheibar Shekan, которые считаются одними из самых современных разработок Ирана.
Emad
Жидкотопливная баллистическая ракета средней дальности, производная от Shahab-3. Может нести 750 кг полезной нагрузки на дальности 1700 км с точностью до 10 метров.
Ракета имеет передовую систему наведения и управления в носовом конусе.
Измененная конструкция позволяет детонацию боеголовки высоко над целью, что делает ее более пригодной для воздушного взрыва химического, биологического или детонационного ядерного оружия, а также для ядерной электромагнитной импульсной атаки.
Передана Вооруженным силам Ирана в 2016 году.
Джерело: en.wikipedia.org
Qadr-110 (Ghadr-101)
Баллистическая ракета средней дальности с дальностью полета от 1800 км до 2000 км.
Считается, что ракета имеет первую ступень на жидком топливе и вторую ступень на твердом топливе, что обеспечивает ей дальность полета 1500 км.
Существует предположение, что ракеты Ghadr-101 и Ghadr-110 могут предоставить Ирану возможности по противоспутниковым (ASAT) и баллистическим ракетам средней дальности (IRBM).
Ракета выпускается в трех вариантах: "Qadr S" с дальностью 1350 км, "Qadr H" с дальностью 1650 км и "Qadr F" с дальностью 1950 км. Ракеты серии Qadr-110 несут боевую часть массой от 650 до 1000 кг.
Ракета полностью производится в Иране на сверхсекретном предприятии Hemmat Missile Industries Complex.
6 ноября 2023 года ракета Ghadr-110 была запущена из Йемена хуситами в сторону Израиля, однако была перехвачена системой Arrow-3 еще за пределами атмосферы Земли. Этот случай считается первым боевым столкновением в космическом пространстве в истории человечества.
Джерело: en.wikipedia.org
Kheibar Shekan
Иранская баллистическая ракета средней дальности на твердом топливе, которую эксплуатируют Космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Ракета работает на твердом топливе, а ее боеголовка маневренна на конечной фазе полета с целью уклонения от противовоздушной обороны. Она способна поражать цели на расстоянии и радиусе 1450 километров.
Kheibar Shekan использует твердое топливо и весит меньше, чем аналогичные ракеты, что позволяет ей хорошо маневрировать.
Ее также называют баллистической ракетой большой дальности и ракетой с точным наведением, что позволяет ей пройти через противоракетный щит.
Ракета обладает высокой точностью и способностью поражать цели. Ее боеголовка выдерживает очень высокие температуры.
Военное обострение между Израилем и Ираном
Израиль и Иран третьи сутки подряд обмениваются ракетно-дронными ударами из-за провала переговоров по новой ядерной сделке между Вашингтоном и Тегераном.
Первую атаку осуществил Израиль в ночь на 13 июня, поразив более 100 целей в Иране и убив десятки иранских военных командиров.
Иран в ответ ударил по Израилю 150 баллистическими ракетами.
Вечером 14 июня в результате массированной атаки по Израилю, серьезно пострадал город Хайфа.
Ночью 15 июня, Иран снова ударил баллистическими ракетами по израильской столице, в частности по Тель-Авиву. В результате удара есть погибшие и раненые среди местного населения.
В израильской армии уточнили цели, которые атаковали на территории Ирана.
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