Иран атаковал Израиль ракетами Emad, Qadr и Kheibar Shekan: что о них известно

Иран атаковал израильские города Хайфа и Тель-Авив своими новейшими баллистическими ракетами Emad, Qadr и Kheibar Shekan.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iranwire .

Отмечается, что в субботу Иран начал новую волну комбинированных ракетных и беспилотных атак, поразив, среди прочих целей, нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, Израиль.

Удары были нанесены ракетами Emad, Qadr и Kheibar Shekan, которые считаются одними из самых современных разработок Ирана.

Emad

Жидкотопливная баллистическая ракета средней дальности, производная от Shahab-3. Может нести 750 кг полезной нагрузки на дальности 1700 км с точностью до 10 метров.

Ракета имеет передовую систему наведения и управления в носовом конусе.

Измененная конструкция позволяет детонацию боеголовки высоко над целью, что делает ее более пригодной для воздушного взрыва химического, биологического или детонационного ядерного оружия, а также для ядерной электромагнитной импульсной атаки.

Передана Вооруженным силам Ирана в 2016 году.

Джерело: en.wikipedia.org

Qadr-110 (Ghadr-101)

Баллистическая ракета средней дальности с дальностью полета от 1800 км до 2000 км.

Считается, что ракета имеет первую ступень на жидком топливе и вторую ступень на твердом топливе, что обеспечивает ей дальность полета 1500 км.

Существует предположение, что ракеты Ghadr-101 и Ghadr-110 могут предоставить Ирану возможности по противоспутниковым (ASAT) и баллистическим ракетам средней дальности (IRBM).

Ракета выпускается в трех вариантах: "Qadr S" с дальностью 1350 км, "Qadr H" с дальностью 1650 км и "Qadr F" с дальностью 1950 км. Ракеты серии Qadr-110 несут боевую часть массой от 650 до 1000 кг.

Ракета полностью производится в Иране на сверхсекретном предприятии Hemmat Missile Industries Complex.

6 ноября 2023 года ракета Ghadr-110 была запущена из Йемена хуситами в сторону Израиля, однако была перехвачена системой Arrow-3 еще за пределами атмосферы Земли. Этот случай считается первым боевым столкновением в космическом пространстве в истории человечества.

Джерело: en.wikipedia.org

Kheibar Shekan

Иранская баллистическая ракета средней дальности на твердом топливе, которую эксплуатируют Космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ракета работает на твердом топливе, а ее боеголовка маневренна на конечной фазе полета с целью уклонения от противовоздушной обороны. Она способна поражать цели на расстоянии и радиусе 1450 километров.

Kheibar Shekan использует твердое топливо и весит меньше, чем аналогичные ракеты, что позволяет ей хорошо маневрировать.

Ее также называют баллистической ракетой большой дальности и ракетой с точным наведением, что позволяет ей пройти через противоракетный щит.

Ракета обладает высокой точностью и способностью поражать цели. Ее боеголовка выдерживает очень высокие температуры.