В Іраку прогримів вибух на нафтобазі: є загиблі та поранені

На півдні Іраку стався вибух на нафтовому родовищі Зубайр. Унаслідок цього загинула одна людина й ще четверо дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The National News .

За даними Міністерства енергетики Іраку, вибух і пожежа сталися через витік газу у старій насосній системі на нафтосховищі Зубайр, коли робітники виконували зварювальні роботи поблизу трубопроводу в Басрі.

Повідомляється, що даний трубопровід транспортує сиру нафту з родовища Зубайр до сусідніх резервуарів для зберігання.

Рано в неділю вдень міністерство заявило, що пожежу було "взято під частковий контроль" і що"інциденти такого характеру потребують часу для повного локалізації та гасіння".

Один із поранених перебуває у критичному стані. Відомо, що інцидент не порушив роботу нафтового родовища, яке видобуває 400 000 барелів нафти на день.

На відео, опублікованих у соціальних мережах, видно, що територія охоплена полум’ям та густим чорним димом. Пожежники у захисному спорядженні боролися з вогнем, використовуючи білу піну для покриття місця події.

At least two workers were killed in an oil pipeline fire in Iraq's Zubair oilfield in Basra, south of Baghdad on Sunday, oilfield officials said. There was no impact on oil flows, they said, with throughput currently at 400,000 barrels per dayhttps://t.co/JFTG1m7lT9 pic.twitter.com/5LEKBIa7qe — Saad Abedine (@SaadAbedine) October 26, 2025

Італійська компанія Eni є розробником нафтового родовища Зубайр.

Ірак є другим за величиною виробником ОПЕК після Саудівської Аравії. Доходи від нафти становлять понад 90 відсотків бюджету Іраку.

Згідно з даними міністерства, країна видобуває понад чотири мільйони барелів на добу з нафтових родовищ, що контролюються Багдадом, порівняно з майже 2,4 мільйона барелів на добу у 2009 році.

Також у неділю міністерство оголосило про загальний експорт нафти у вересні в розмірі 102,15 мільйона барелів, що принесло 6,96 мільярда доларів.