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В Іраку обстріляли ракетами американську військову базу, - Reuters

Багдад, Вівторок 01 жовтня 2024 01:59
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В Іраку обстріляли ракетами американську військову базу, - Reuters Фото: невідомі атакували військову базу США у Багдаді (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Невідомі атакували щонайменше двома ракетами "Катюша" американську військову базу в районі міжнародного аеропорту Багдада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Два іракських військових чиновники рано вранці у вівторок, 1 жовтня, зазначили агентству, що ракети були перехоплені засобами протиповітряної оборони.

Джерела у силових структурах повідомили, що згідно з попереднім розслідуванням, були випущені три ракети. Одна впала біля будівель, де розміщені іракські контртерористичні сили, спричинивши пошкодження і загоряння деяких транспортних засобів, але обійшлося без жертв.

Атаки на військових США в Ірані

В Іраку дислокується 2500 американських військових і водночас діють збройні угруповання, пов'язані з силами безпеки Ірану.

З початком війни у Секторі Газа восени 2023 року, пов'язані з Іраном збройні угруповання в Іраку неодноразово нападали на американські війська.

Так, 11 вересня зазнала обстрілу військова база США в аеропорту Багдада. Також того дня була атакована дипломатична установа США в Багдаді. Повідомлень про жертви не надходило.

На початку серпня невідомі обстріляли ракетами "Катюша" авіабазу Айн аль-Асад на заході Іраку. Поранень зазнали американські військові.

Згодом іракські спецслужби арештували організаторів цієї атаки.

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