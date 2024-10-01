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В Ираке обстреляли ракетами американскую военную базу, - Reuters

Багдад, Вторник 01 октября 2024 01:59
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В Ираке обстреляли ракетами американскую военную базу, - Reuters Фото: неизвестные атаковали военную базу США в Багдаде (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Неизвестные атаковали по меньшей мере двумя ракетами "Катюша" американскую военную базу в районе международного аэропорта Багдада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Два иракских военных чиновника рано утром во вторник, 1 октября, отметили агентству, что ракеты были перехвачены средствами противовоздушной обороны.

Источники в силовых структурах сообщили, что согласно предварительному расследованию, были выпущены три ракеты. Одна упала возле зданий, где размещены иракские контртеррористические силы, вызвав повреждения и возгорание некоторых транспортных средств, но обошлось без жертв.

Атаки на военных США в Иране

В Ираке дислоцируются 2500 американских военных и одновременно действуют вооруженные группировки, связанные с силами безопасности Ирана.

С началом войны в Секторе Газа осенью 2023 года, связанные с Ираном вооруженные группировки в Ираке неоднократно нападали на американские войска.

Так, 11 сентября подверглась обстрелу военная база США в аэропорту Багдада. Также в тот день было атаковано дипломатическое учреждение США в Багдаде. Сообщений о жертвах не поступало.

В начале августа неизвестные обстреляли ракетами "Катюша" авиабазу Айн аль-Асад на западе Ирака. Ранения получили американские военные.

Впоследствии иракские спецслужбы арестовали организаторов этой атаки.

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