В Іраку бойовики ІДІЛ обстріляли селян і цивільний автомобіль: є загиблі

В понеділок, 19 грудня бойовики ІДІЛ розстріляли цивільний автомобіль і людей, які біля нього опинились. Загинуло 8 людей, ще 7 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Xinhua.
Напад стався ввечері біля села, що поруч з містом Халіс. Спочатку бойовикі розстріляли автомобіль, а потім натовп селян, які зібрались навколо машини.
На місце події була направлена високопоставлена делегація оперативного командування, а також іракські силовики.
Нагадаємо, що 1 грудня у Сирії ліквідували одного з ватажків терористичного угрупування ІДІЛ Абу аль-Хасана аль-Кураші.
Також повідомлялось, що турецька армія в рамках операції Pençe Kılıç ("Кіготь-меч"), розпочатої 19 листопада на півночі Іраку та Сирії проти членів організації Робоча партія Курдистану (РПК), нейтралізувала 364 бойовики.\
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.