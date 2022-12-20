В Іраку бойовики ІДІЛ обстріляли селян і цивільний автомобіль: є загиблі

В понеділок, 19 грудня бойовики ІДІЛ розстріляли цивільний автомобіль і людей, які біля нього опинились. Загинуло 8 людей, ще 7 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Xinhua .

Напад стався ввечері біля села, що поруч з містом Халіс. Спочатку бойовикі розстріляли автомобіль, а потім натовп селян, які зібрались навколо машини.

На місце події була направлена високопоставлена делегація оперативного командування, а також іракські силовики.