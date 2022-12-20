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В Іраку бойовики ІДІЛ обстріляли селян і цивільний автомобіль: є загиблі

Фото: ІДІЛ в Іраку розстріляли цивільних (flickr/khaled najjar)
Автор: Антон Малиновський

В понеділок, 19 грудня бойовики ІДІЛ розстріляли цивільний автомобіль і людей, які біля нього опинились. Загинуло 8 людей, ще 7 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Xinhua.

Напад стався ввечері біля села, що поруч з містом Халіс. Спочатку бойовикі розстріляли автомобіль, а потім натовп селян, які зібрались навколо машини.

На місце події була направлена високопоставлена делегація оперативного командування, а також іракські силовики.

Нагадаємо, що 1 грудня у Сирії ліквідували одного з ватажків терористичного угрупування ІДІЛ Абу аль-Хасана аль-Кураші.

Також повідомлялось, що турецька армія в рамках операції Pençe Kılıç ("Кіготь-меч"), розпочатої 19 листопада на півночі Іраку та Сирії проти членів організації Робоча партія Курдистану (РПК), нейтралізувала 364 бойовики.\

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