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В Ираке боевики ИГИЛ обстреляли крестьян и гражданский автомобиль: есть погибшие

Фото: ИГИЛ в Ираке расстреляли гражданских (flickr/khaled najjar)
Автор: Антон Малиновский

В понедельник, 19 декабря боевики ИГИЛ расстреляли гражданский автомобиль и оказавшихся возле него людей. Погибли 8 человек, еще 7 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Xinhua.

Нападение произошло вечером возле села рядом с городом Халис. Сначала боевики расстреляли автомобиль, а затем толпу собравшихся вокруг машины крестьян.

На место происшествия была направлена делегация оперативного командования, а также иракские силовики.

Напомним, что 1 декабря в Сирии был ликвидирован один из предводителей террористической группировки ИГИЛ Абу аль-Хасана аль-Кураши.

Также сообщалось, что турецкая армия в рамках операции Pençe Kılıç ("Коготь-меч"), начатой 19 ноября на севере Ирака и Сирии против членов организации Рабочая партия Курдистана (РПК), нейтрализовала 364 боевика.

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