В Іраку арештували організаторів атаки на авіабазу, в якій постраждали військові США

"Після ретельного юридичного розслідування і заслуховування свідчень свідків, ... п'ять осіб, причетних до цього незаконного акту, були заарештовані", - йдеться у заяві Іракського медіа-центру безпеки (Security Media Cell).

У вівторок, 6 серпня, іракські військові засудили "нерозважливі" дії проти баз на своїй території та повідомили про захоплення вантажівки з ракетною установкою.

У четвер речник Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що кількість поранених зменшилася з початкових семи осіб. За її словами, троє з п'яти поранених були перевезені до регіонального медичного центру Ландштуль у Німеччині.

Сінгх додала, що теракт вчинили бойовики, яких підтримує Іран. Загалом вони випустили три ракети - дві з них вдарили по території бази, а третя була перехоплена.