В Ираке арестовали организаторов атаки на авиабазу, в которой пострадали военные США

"После тщательного юридического расследования и заслушивания показаний свидетелей, ... пять человек, причастных к этому незаконному акту, были арестованы", - отмечается в заявлении Иракского медиа-центра безопасности (Security Media Cell).

Во вторник, 6 августа, иракские военные осудили "безрассудные" действия против баз на своей территории и сообщили о захвате грузовика с ракетной установкой.

В четверг представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что количество раненых уменьшилось с первоначальных семи человек. По ее словам, трое из пяти раненых были перевезены в региональный медицинский центр Ландштуль в Германии.

Сингх добавила, что теракт совершили боевики, которых поддерживает Иран. Они выпустили три ракеты - две из них ударили по территории базы, а третья была перехвачена.