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В Іраку американські військові ліквідували командира "Хезболли", - CNN

Багдад, Четвер 08 лютого 2024 00:45
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В Іраку американські військові ліквідували командира "Хезболли", - CNN Фото: американські військові ліквідували одного з командирів угруповання "Катаїб Хезболла" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У середу, 7 лютого військові США ліквідували командира угруповання "Катаїб Хезболла", відповідального за напади на американські сили в регіоні. Об'єкт був ліквідований ударом безпілотника по автомобілю в Багдаді. Супутньої шкоди або жертв серед цивільного населення не зафіксовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Особистість командира поки що не розголошується. Місцева іракська поліція повідомила, що удар був нанесений по позашляховику в Аль-Машталі, переважно шиїтському районі на сході Багдада.

Команда CNN на місці події почула щонайменше два гучних вибухи, що пролунали одне за одним близько 21:30 за місцевим часом.

Двоє людей, які перебували в автомобілі, не були ідентифіковані, оскільки їхні тіла обгоріли через пожежу. Загибель одного з лідерів "Катаїб Хезболла" підтвердили високопоставлене джерело у місцевих органах безпеки та високопоставлене джерело в Іракських народних мобілізаційних підрозділах (PMU).

"Спеціалізована технічна група служб безпеки розпочала розслідування інциденту, в результаті якого був обстріляний цивільний автомобіль в районі Аль-Маштал", - йдеться в заяві, опублікованій в середу ввечері.

Атака на військову базу в Йорданії та відповідь США

28 січня американську військову базу "Вежа 22" в Йорданії атакували дрони. За даними Пентагону, внаслідок цієї атаки троє військових загинули, поранень зазнали понад 40 американських солдатів.

В Міноборони США зазначили, що до нападу причетне угруповання "Катаїб Хезболла", яке підтримує Іран.

Ввечері 2 лютого військові США завдали ударів по більш ніж 85 цілях в Іраку та Сирії. Удари тривали близько 30 хвилин та були спрямовані на три об'єкти в Іраку і чотири в Сирії.

Президент США Джо Байден заявив про початок військової операції на Близькому Сході у відповідь на атаку проти бази в Йорданії.

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