В Ираке американские военные ликвидировали командира "Хезболлы", - CNN

В среду, 7 февраля военные США ликвидировали командира группировки "Катаиб Хезболла", ответственного за нападения на американские силы в регионе. Объект был ликвидирован ударом беспилотника по автомобилю в Багдаде. Сопутствующего ущерба или жертв среди гражданского населения не зафиксировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Личность командира пока что не разглашается. Местная иракская полиция сообщила, что удар был нанесен по внедорожнику в Аль-Маштале, преимущественно шиитском районе на востоке Багдада.

Команда CNN на месте происшествия услышала по меньшей мере два громких взрыва, прозвучавших друг за другом около 21:30 по местному времени.

Два человека, которые находились в автомобиле, не были идентифицированы, поскольку их тела обгорели из-за пожара. Гибель одного из лидеров "Катаиб Хезболла" подтвердили высокопоставленный источник в местных органах безопасности и высокопоставленный источник в Иракских народных мобилизационных подразделениях (PMU).

"Специализированная техническая группа служб безопасности начала расследование инцидента, в результате которого был обстрелян гражданский автомобиль в районе Аль-Маштал", - говорится в заявлении, опубликованном в среду вечером.

Атака на военную базу в Иордании и ответ США

28 января американскую военную базу "Башня 22" в Иордании атаковали дроны. По данным Пентагона, в результате этой атаки трое военных погибли, получили ранения более 40 американских солдат.

В Минобороны США отметили, что к нападению причастна поддерживаемая Ираном группировка "Катаиб Хезболла".

Вечером 2 февраля военные США нанесли удары по более чем 85 целям в Ираке и Сирии. Удары продолжались около 30 минут и были направлены на три объекта в Ираке и четыре в Сирии.

Президент США Джо Байден заявил о начале военной операции на Ближнем Востоке в ответ на недавнюю атаку базы в Иордании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.