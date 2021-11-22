В іракському ресторані офіціантів замінили роботи

В іракському місті Мосул відкрився ресторан, де замість офіціантів працюють роботи. Замовлення приймаються за допомогою інтерактивного столу, а напої та їжу розносять розумні машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tech Xplore .

Власник ресторану White Fox Рамі Чкіб Абдельрахман розповів виданню, що раніше бачив подібне тільки по телевізору, і його це настільки вразило, що він вирішив відкрити власний ресторан у рідному місті.

"По телевізору можна побачити роботів і столи з сенсорним екраном в Об'єднаних Арабських Еміратах, Іспанії та Японії. Я намагаюся донести ці ідеї до Мосула", - розповів власник кафе.

Фото: У ресторані Мосула працюють роботи (techxplore.com)

Варто відзначити, що в ресторані 15 інтерактивних столів. Заклад у вечірній час завжди заповнений відвідувачами. Інтер'єр дозволяє гостям ненадовго відчути себе в космічній подорожі - з планетами, зірками та астронавтами. Але головними родзинками залишаються два андроїда в шарфі і чорному береті, які курсують по ресторану рейками та доставляють замовлення.

Фото: У ресторані Мосула працюють роботи (techxplore.com)

"Футуристичні сервери є результатом технологій, розроблених у північному місті, колишньому оплоті джихадистського угруповання Ісламської держави", - пише видання.