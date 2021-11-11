Украина будет производить собственных боевых роботов

Предприятие "Меридиан" имени Королева, холдинг Sikorsky Challenge и разработчики проекта "Мобильные боевые роботы" договорились о сотрудничестве. В рамках соглашения планируется создание наземного боевого робота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома" .

Как рассказали в госконцерне, производить боевых роботов планируют на предприятии "Меридиан", которое входит в состав "Укроборонпрома". Холдинг Sikorsky Challenge обеспечит маркетинговое сопровождение, а завод - серийное производство.

Работы будут предназначаться для выполнения:

логистических;

разведывательных;

боевых задач - огневой поддержки и разминирования.

"Наш завод готов к таким вызовам и наш приоритет на сегодня - налаживание производства боевых мобильных роботов, которые могут стать оружием будущего, значительно усилить обороноспособность нашего государства и дать мощный импульс для дальнейшего развития инновационных сфер экономики", - заявила директор по развитию завода "Меридиан" Ольга Руденко.