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Украина будет производить собственных боевых роботов

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Украина, Четверг 11 ноября 2021 18:08
Украина будет производить собственных боевых роботов Фото: в Украине будут изготавливать боевых роботов (ukroboronprom.com.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Предприятие "Меридиан" имени Королева, холдинг Sikorsky Challenge и разработчики проекта "Мобильные боевые роботы" договорились о сотрудничестве. В рамках соглашения планируется создание наземного боевого робота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Как рассказали в госконцерне, производить боевых роботов планируют на предприятии "Меридиан", которое входит в состав "Укроборонпрома". Холдинг Sikorsky Challenge обеспечит маркетинговое сопровождение, а завод - серийное производство.

Работы будут предназначаться для выполнения:

  • логистических;
  • разведывательных;
  • боевых задач - огневой поддержки и разминирования.

"Наш завод готов к таким вызовам и наш приоритет на сегодня - налаживание производства боевых мобильных роботов, которые могут стать оружием будущего, значительно усилить обороноспособность нашего государства и дать мощный импульс для дальнейшего развития инновационных сфер экономики", - заявила директор по развитию завода "Меридиан" Ольга Руденко.

Напомним, в мае этого года о начале серийного производства боевых роботов заявили в России.

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Укроборонпром
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