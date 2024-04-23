Американські військові в Іраку були обстріляні безпілотниками та ракетами, - Reuters
Американські військовослужбовці в Іраку зазнали атаки з використанням ракет та безпілотників. Цей удар по Збройних силах США став другим менш ніж за 24 години після схожого випадку у Сирії.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Такі інциденти на Близькому Сході сталися після майже тримісячної паузи.
Інформацію щодо відповідних окремих ракетних та дронових атак у двох країнах по американських силах розкрили агентству Reuters джерела безпеки Іраку та офіційні особи США
За словами представника США у розмові з журналістами, два дрони були збиті поблизу авіабази Айн аль-Асад, на якій розміщені американські війська в західній іракській провінції Анбар.
Як розповіли офіційні особи США та Іраку, це сталося після атаки із застосуванням п'яти ракет, випущених у неділю, 21 квітня, з північного Іраку по американській базі в Румаліні на північному сході Сирії.
Даних щодо постраждалих або значних руйнувань внаслідок атак не надходило.
"Представник оборонного відомства США на умовах анонімності сказав, що ракетна атака в неділю була націлена на війська США, що стало першою атакою на війська США в Іраку та Сирії з 4 лютого", - йдеться в публікації.
Що передувало
Нагадаємо, 22 квітня західні ЗМІ повідомляли, що у неділю бік військової бази США на північному сході Сирії з іракського міста Зуммар були запущені щонайменше п’ять ракет.
Перед тим стало відомо, що у суботу, 20 квітня, в результаті потужного вибуху на військовій базі в Іраку загинув співробітник іракських сил безпеки, до складу якого входять підтримувані Іраном угруповання. Агентство AFP з посиланням на джерело писало, що внаслідок вибуху загинула одна людина та вісім отримали поранення.
Зазначимо, що військові США заперечували свою причетність до події.
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