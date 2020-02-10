В Іраку заявили про початок виведення військ США

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У США поки цю інформацію не коментують

У парламенті Іраку заявили про початок виведення з країни військових підрозділів Сполучених Штатів Америки. Про це заявив член комітету з оборони і безпеки іракського парламенту Алі аль-Ганімі, повідомляє телеканал Sky News Arabia.

За словами аль-Ганімі, США почали виведення своїх військ з 15 військових баз.

"США почали залишати Ірак, а американські сили почали де-факто виводитися з 15 військових баз", - заявив аль-Ганімі.

Вашингтон поки цю інформацію не коментує.

Раніше повідомлялося, що США домагаються від Іраку дозволу на розміщення зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot для захисту американських військових.

7 січня Іран провів ракетні обстріли авіабаз США в Іраку. Щонайменше п'ять ракет вразили бази біля Багдада. Іранське державне телебачення заявило, що ця атака є ударом у відповідь на вбивство головного командира Ірану Касема Сулеймані, яке було здійснено за наказом американського президента. Через тиждень в Іраку обстріляли ракетами з установки "Катюша" військову авіабазу, де розташовані американські військові.