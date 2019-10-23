В Ираке заявили, что армия США будет базироваться на территории страны лишь временно

Фото: армия Ирака (facebook.com/Iraqi.Army)

Такое заявление сделали в министерстве обороны Ирака

В среду, 23 октября, на встрече министра обороны США Марка Эспера с представителями министерства обороны Ирака было сделано заявление, что американские войска будут пребывать на территории страны лишь временно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Cообщается, что встречи Эспера в министерстве обороны Ирака состоялись на следующий день после того, как иракские военные заявили, что американские войска, покидающие северо-восточную Сирию, не имеют разрешения оставаться в Ираке.

Впрочем, в Минобороны Ирака заявили, что армия США будет пребывать на территории западного Ирака временно, но установили точный период. Также сообщается, что военные будут продолжать проводить операции против группировки "Исламское государство", чтобы не допустить ее возрождения в регионе.

Кроме того, власти Ирака критически восприняли сообщения о далнейшем расширении американского контингента в своей стране.

Глава оборонного ведомства США Марк Эспер заявил, что у США нет планов оставлять эти войска в Ираке "бесконечно" и что он планирует поговорить с иракскими лидерами по этому вопросу.

Ранее РБК-Украина сообщало, что американский Конгресс осудил решение Белого дома о выводе военных с территории Сирии. Решение Трампа о выводе американских войск осудили как представители Демократической партии, так и республиканцы, которые опасаются возрождения "Исламского государства" на территории Сирии.