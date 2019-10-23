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В Іраку заявили, що армія США буде базуватися на території країни лише тимчасово

Новини » В світі    23.10.2019 - 13:18
В Іраку заявили, що армія США буде базуватися на території країни лише тимчасово
Фото: армія Іраку (facebook.com/Iraqi.Army)

Таку заяву зробили в міністерстві оборони Іраку

У середу, 23 жовтня, на зустрічі міністра оборони США Марка Еспера з представниками міністерства оборони Іраку було зроблено заяву, що американські війська перебуватимуть на території країни лише тимчасово. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Повідомляється, що зустрічі Еспера в міністерстві оборони Іраку відбулися на наступний день після того, як іракські військові заявили, що американські війська, які залишають північно-східну Сирію, не мають права залишатися в Іраку.

Втім, у Міноборони Іраку заявили, що армія США перебуватиме на території західного Іраку тимчасово, але встановили точний період. Також повідомляється, що військові будуть продовжувати проводити операції проти угруповання "Ісламська держава", щоб не допустити її відродження в регіоні.

Крім того, Іракська влада критично сприйняла повідомлення про подальше розширення американського контингенту в своїй країні.

Глава оборонного відомства США Марк Еспер заявив, що у США немає планів залишати ці війська в Іраку "нескінченно" і що він планує поговорити з іракськими лідерами з цього питання.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що американський Конгрес засудив рішення Білого дому про виведення військових з території Сирії. Рішення Трампа про виведення американських військ засудили як представники Демократичної партії, так і республіканці, які побоюються відродження "Ісламської держави" на території Сирії.

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