В Ираке захватили главаря ИГИЛ

Фото: в Іраку захопили ватажка ІДІЛ (Wikimedia Commons)

В Ираке спецназовцы задержали главаря террористической группировки "Исламское государство". Также был ликвидирован один из главных финансистов террористов.

Об этом сообщает As Sumaria.

Как сообщается, операция контртеррористического управления Ирака проводилась на западе от Багдада.

"Во время операции было уничтожено террориста, который был главным финансистом лагерей ИД в этом регионе, а также арестован важный главарь террористических банд", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что все задействованные в рейде силы вернулись на свои базы "без приключений".

Напомним, в Турции правоохранители задержали одного из главарей террористической группировки "Исламское государство".

Также ранее РБК-Украина писало, что члена террористической организации "Исламское государство" задержали в Житомире.

Кроме того, Украина экстрадировала в Грузию одного из ключевых руководителей террористической группировки "Исламское государство"