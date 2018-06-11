В Ираке загорелся склад с бюллетенями с парламентских выборов

Полностью сгорели электронные автоматизированные урны для голосования и другое оборудование

В столице Ирака Багдаде произошел пожар на складе, где хранились бюллетени и оборудование с прошлых парламентских выборов. Об этом информирует DW.

Парламентские выборы в Ираке прошли в мае 2018 года. Парламент страны 7 июня принял решение провести пересчет голосов после поступивших обвинений в массовых фальсификациях на выборах.

"В министерстве внутренних дел Ирака сообщили, что огонь не уничтожил большинство ящиков с бюллетенями. В то же время полностью сгорели электронные автоматизированные урны для голосования и другое оборудование", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по мнению критиков именно электронные автоматизированные урны для голосования дали возможность фальсифицировать выборы.

Отметим, на парламентских выборах в Ираке одержала победу партия Ас-Сайрун шиитского лидера Муктада ас-Садра.

На втором месте по результатам голосования оказалась партия лидера шиитской милиции Хади аль-Амири, поддерживаемого Ираном.

На третьем месте оказалась партия премьер-министра Хайдера аль-Абади.

Напомним, ранее в сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара погибли 17 мирных жителей.