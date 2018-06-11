Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Ираке загорелся склад с бюллетенями с парламентских выборов

НовостиПроисшествия    11.06.2018 - 01:35
Фото: место пожара (Reuters)
Фото: место пожара (Reuters)

Полностью сгорели электронные автоматизированные урны для голосования и другое оборудование

В столице Ирака Багдаде произошел пожар на складе, где хранились бюллетени и оборудование с прошлых парламентских выборов. Об этом информирует DW.

Парламентские выборы в Ираке прошли в мае 2018 года. Парламент страны 7 июня принял решение провести пересчет голосов после поступивших обвинений в массовых фальсификациях на выборах.

"В министерстве внутренних дел Ирака сообщили, что огонь не уничтожил большинство ящиков с бюллетенями. В то же время полностью сгорели электронные автоматизированные урны для голосования и другое оборудование", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по мнению критиков именно электронные автоматизированные урны для голосования дали возможность фальсифицировать выборы.

Отметим, на парламентских выборах в Ираке одержала победу партия Ас-Сайрун шиитского лидера Муктада ас-Садра.

На втором месте по результатам голосования оказалась партия лидера шиитской милиции Хади аль-Амири, поддерживаемого Ираном.

На третьем месте оказалась партия премьер-министра Хайдера аль-Абади.

Напомним, ранее в сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара погибли 17 мирных жителей.

В Багдаде в результате взрыва погибли 18 человек, 90 ранены ЕС создает новый проект для защиты избирательных прав украинцев
Теги публикации: Ирак, выборы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Аморальные фото": воспитательницу детсада уволили за снимки в соцсетях
"Будущие чемпионы": Шевченко показал трогательные фото подросших сыновей
"Надо с Россией дружить": соцсети разозлило видео с молодежью, снятое в Киеве
Известная украинская танцовщица впервые стала мамой
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь