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В Іраку загорівся склад з бюлетенями з парламентських виборів

НовиниНадзвичайні події    11.06.2018 - 01:35
Фото: місце пожежі (Reuters)
Фото: місце пожежі (Reuters)

Повністю згоріли електронні автоматизовані урни для голосування та інше обладнання

У столиці Іраку Багдаді сталася пожежа на складі, де зберігалися бюлетені та обладнання з минулих парламентських виборів. Про це інформує DW.

Парламентські вибори в Іраку пройшли в травні 2018 року. Парламент країни 7 червня прийняв рішення провести перерахунок голосів після того, як надійшли звинувачення у масових фальсифікаціях на виборах.

"В міністерстві внутрішніх справ Іраку повідомили, що вогонь не знищив більшість скриньок з бюлетенями. В той же час повністю згоріли електронні автоматизовані урни для голосування та інше обладнання", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на думку критиків, саме електронні автоматизовані урни для голосування дали можливість фальсифікувати вибори.

Зазначимо, на парламентських виборах в Іраку здобула перемогу партія Ас-Сайрун шиїтського лідера Муктада ас-Садра.

На другому місці за підсумками голосування виявилася партія лідера шиїтської міліції Хаді аль-Амірі, підтримуваного Іраном.

На третьому місці опинилася партія прем'єр-міністра Хайдера аль-Абаді.

Нагадаємо, раніше в сирійській провінції Ідліб в результаті авіаудару загинули 17 мирних жителів.

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Теги публікації: Ірак, выборы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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