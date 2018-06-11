В Іраку загорівся склад з бюлетенями з парламентських виборів

Повністю згоріли електронні автоматизовані урни для голосування та інше обладнання

У столиці Іраку Багдаді сталася пожежа на складі, де зберігалися бюлетені та обладнання з минулих парламентських виборів. Про це інформує DW.

Парламентські вибори в Іраку пройшли в травні 2018 року. Парламент країни 7 червня прийняв рішення провести перерахунок голосів після того, як надійшли звинувачення у масових фальсифікаціях на виборах.

"В міністерстві внутрішніх справ Іраку повідомили, що вогонь не знищив більшість скриньок з бюлетенями. В той же час повністю згоріли електронні автоматизовані урни для голосування та інше обладнання", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на думку критиків, саме електронні автоматизовані урни для голосування дали можливість фальсифікувати вибори.

Зазначимо, на парламентських виборах в Іраку здобула перемогу партія Ас-Сайрун шиїтського лідера Муктада ас-Садра.

На другому місці за підсумками голосування виявилася партія лідера шиїтської міліції Хаді аль-Амірі, підтримуваного Іраном.

На третьому місці опинилася партія прем'єр-міністра Хайдера аль-Абаді.

Нагадаємо, раніше в сирійській провінції Ідліб в результаті авіаудару загинули 17 мирних жителів.