В Ираке выявили первые случаи "британского" штамма коронавируса

В Ираке выявили "британскую" мутацию коронавируса. Заражение новым штаммом выявили уже у нескольких человек.

При этом он добавил, что штамм был обнаружен у нескольких иракских детей, но не назвал общего количества лиц, которым поставили диагноз COVID-19 с "новым штаммом".

Он отметил, что новый штамм, который распространился в стране, из Великобритании.

"К сожалению, правительственные лаборатории обнаружили генетические мутации болезни COVID-19, обнаружив ее новый быстро распространяемый штамм в Ираке", - заявил министр здравоохранения Ирака Хасан аль-Тамими.

Напомним, в Евросоюзе рекомендовали ужесточить правила въезда в страны блока из-за риска распространения мутировавших штаммов COVID.

Отметим, что в ВОЗ сообщали, что новые мутаций коронавируса не влияют на тяжесть болезни. При этом "британский" коронавирус является более заразным.

Добавим, что новую мутацию коронавируса обнаружили в Японии. Новый штамм подтвердили у людей, которые прибыли из Бразилии. Японские ученые пока не установили, заразнее ли этот штамм коронавируса за другие.