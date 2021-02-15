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В Ираке выявили первые случаи "британского" штамма коронавируса

Новина українською → Багдад, Понедельник 15 февраля 2021 21:59
В Ираке выявили первые случаи "британского" штамма коронавируса Фото: медик (freepik)
Автор: РБК-Украина

В Ираке выявили "британскую" мутацию коронавируса. Заражение новым штаммом выявили уже у нескольких человек.

Об этом сообщает Daily Mail.

"К сожалению, правительственные лаборатории обнаружили генетические мутации болезни COVID-19, обнаружив ее новый быстро распространяемый штамм в Ираке", - заявил министр здравоохранения Ирака Хасан аль-Тамими.

Он отметил, что новый штамм, который распространился в стране, из Великобритании.

При этом он добавил, что штамм был обнаружен у нескольких иракских детей, но не назвал общего количества лиц, которым поставили диагноз COVID-19 с "новым штаммом".

Напомним, в Евросоюзе рекомендовали ужесточить правила въезда в страны блока из-за риска распространения мутировавших штаммов COVID.

Отметим, что в ВОЗ сообщали, что новые мутаций коронавируса не влияют на тяжесть болезни. При этом "британский" коронавирус является более заразным.

Добавим, что новую мутацию коронавируса обнаружили в Японии. Новый штамм подтвердили у людей, которые прибыли из Бразилии. Японские ученые пока не установили, заразнее ли этот штамм коронавируса за другие.

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