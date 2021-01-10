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В Японии выявили новую мутацию COVID. Его завезли из Бразилии

Япония, Воскресенье 10 января 2021 20:49
В Японии выявили новую мутацию COVID. Его завезли из Бразилии
Фото: тест на коронавирус (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

В Японии обнаружили новый вариант коронавируса у четырех человек. Его завезли из Бразилии.

Об этом сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на власти страны.

Отмечается, что мутировавший COVID-19 завезли в Японию четыре человека. Их обнаружили в токийском аэропорту Ханэда 2 января, зараженные прилетели из Бразилии.

В Национальном институте инфекционных заболеваний подчеркивают, что пока что нет доказательств большей заразности нового штамма. Ученым также неизвестно, вызывает ли этот тип инфекции более тяжелую форму заболевания.

Глава института Такадзи Вакита заявил, что эта мутация имеет сходство с более заразными штаммами коронавируса, которые распространяются в Великобритании и Бразилии.

Как писало РБК-Украина, Япония ранее анонсировала с 7 января режим чрезвычайной ситуации в Токио и трех соседних префектурах Сайтама, Тиба и Канагава. Такое решение власти приняли в связи с увеличением количества новых случаев коронавируса.

Напомним, правительство Японии решило запретить въезд в страну иностранцев. Ограничение продлится минимум до 31 января.

Кроме того, в Японии обнаружили несколько случаев заражения новым штаммом коронавируса. Все люди с этим штаммом прибыли из Великобритании.

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