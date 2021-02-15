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В Іраку виявили перші випадки "британського" штаму коронавірусу

Новость на русском → Багдад, Понеділок 15 лютого 2021 21:59
В Іраку виявили перші випадки "британського" штаму коронавірусу Фото: медик (freepik)
Автор: РБК-Україна

В Іраку виявили "британську" мутацію коронавірусу. Зараження новим штамом виявили вже у декількох осіб.

Про це повідомляє Daily Mail.

"На жаль, урядові лабораторії виявили генетичні мутації хвороби COVID-19, виявивши її новий швидко розповсюджується штам в Іраку", - заявив міністр охорони здоров'я Іраку Хасан аль-Тамімі.

Він зазначив, що новий штам, який поширився в країні, з Великобританії.

При цьому він додав, що штам був виявлений у кількох іракських дітей, але не назвав загальної кількості осіб, яким поставили діагноз COVID-19 з "новим штамом".

Нагадаємо, Євросоюзі рекомендували посилити правила в'їзду до країни блоку з-за ризику поширення мутованих штамів COVID.

Зазначимо, що у ВООЗ повідомляли, що нові мутації коронавірусу не впливають на тяжкість хвороби. При цьому "британський" коронавірус є більш заразним.

Додамо, що нову мутацію коронавірусу виявили в Японії. Новий штам підтвердили у людей, які прибули з Бразилії. Японські вчені поки не встановили, заразніший цей штам коронавірусу за інші.

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