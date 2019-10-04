В Ираке во время протестов погибли более двух десятков человек

В результате столкновений во время антиправительственных протестов в Ираке погибли по меньшей мере 25 человек и почти полторы тысячи были ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщили в независимой Высокой комиссии по правам человека, по состоянию на 3 октября в ходе акций протеста погибли уже 25 человек, среди погибших 23 протестующих и 2 правоохранителей. Еще 1484 человека получили ранения во время столкновений между протестующими и полицией.

Отмечается, что иракский премьер-министр Адель Абд аль-Махди в своей речи, утром 4 октября, признал требования демонстрантов законными.

"Ваши требования относительно реформ и борьбы с коррупцией дошли до нас. Требования по борьбе с коррупцией и мысли о будущем молодежи - это законные требования, и мы ответим на все законные требования", - заверил он.

Напомним, что акции протеста в Ираке начались 1 октября в Багдаде. Люди выходили на улицы, чтобы выразить недовольство коррупцией в государстве, безработицей и плохими общественными услугами.

Также РБК-Украина писало, что в результате столкновений между силовиками и протестующими в Ираке погибли 18 человек. Среди погибших был один правоохранитель. Еще свыше 200 человек были ранены. Несмотря на жертвы, в некоторых частях столицы Ирака продолжались акции протеста.