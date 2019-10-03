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В Ираке выросло количество жертв во время протестов

Новости » В мире    03.10.2019 - 12:07
В Ираке выросло количество жертв во время протестов
Иллюстративное фото (twitter.com)

Количество погибших в результате столкновений выросло до 18 человек

В Ираке в результате столкновений между полицией и участниками антиправительственных акций протеста увеличилось количество жертв до 18 погибших. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что в ночь на 3 октября в результате столкновений погибли 12 человек в городах Насирия и Амар. Из них 11 участников протестов и один правоохранитель. До этого погибли еще 6 человек и более 200 были ранены.

Из-за столкновений в центральной части Багдада в четверг было принято решение о введении комендантского часа. Несмотря на это, в некоторых частях столицы Ирака продолжаются акции протеста.

Акции протеста начались 1 октября в Багдаде, где люди выразили недовольство коррупцией в государстве, безработицей и плохими общественными услугами, в частности отключением электроэнергии и нехваткой воды. Протесты являются крупнейшими со времен правления правительства Абдул Махди, которое пришло к власти в сентябре 2018 года.

Напомним, в сентябре в Ираке во время религиозного мероприятия в городе Кербела погибли более 30 человек, еще 100 получили ранения.


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