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В Ираке в терактах погибли двое людей

Новости » Происшествия    22.07.2019 - 09:25
В Ираке в терактах погибли двое людей
Иллюстративное фото (twitter.com/TomtheBasedCat)

В результате терактов в Ираке также пострадали четверо людей

В результате трех отдельных террористических актов в Ираке, предположительно совершенных боевиками ИГИЛ, погибли двое гражданских, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание "Синьхуа".

В южной провинции Даяла погиб один гражданский и трое других получили ранения, когда бомба, заложенная у дороги, вероятно боевиками ИГИЛ, взорвалась в саду в деревне аль-Еслах. Другой смертельный случай произошел в провинции Салахудин. Фермер погиб, а его сын получил тяжелые ранения, когда в селе вблизи города аль-Доур взорвался фугас.

Кроме этого, в воскресенье боевики ИГИЛ также запустили семь мин по селу аль-Еслах, однако в результате этого никто не пострадал.

Напомним, в Ираке на юге страны во время движения взорвали автобус с солдатами шиитской военизированной группы, что привело к гибели по меньшей мере 7 человек, еще 26 получили ранения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Ираке боевики напали на семью руководителя общины, есть жертвы. Правоохранители рассказали, что "террористические элементы" совершили нападение на дом руководителя сельской общины в районе Хаммам аль-Алин, которая находится к югу от города Мосул, в результате нападения были убиты двое его сыновей, племянник, а также мать, еще 2 человека получили ранения.

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