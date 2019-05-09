В Ираке боевики напали на семью руководителя общины, есть жертвы

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В результате атаки погибло 5 человек

Правоохранители Ирака сообщили, что на севере страны около города Мосул, ночью между 8 и 9 мая, боевики совершили нападение на семью, что привело к гибели 5 человек, еще 2 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Правоохранители рассказали, что "террористические элемент" совершили нападение на дом руководителя деревенской общины в районе Хаммам аль-Алин, которая находится южнее от города Мосул. В результате нападения были убиты двое его сыновей, племянник, а также мать, еще 2 человека получили ранения.

В полиции заявили, что в нападении участвовали боевики террористической организации "Исламское государство".

Также правоохранители добавили, что на севере страны утром в городе Гиркат был убит охранник зернохранилища, а также подожжен автомобиль.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Кабуле в результате взрыва погибли девять человек. В ходе атаки погибли один военнослужащий специального подразделения, четыре сотрудника охраны полиции общественной безопасности, один охранник неправительственной организации и трое мирных жителей.