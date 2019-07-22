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В Іраку в терактах загинули двое людей

Новини » Надзвичайні події    22.07.2019 - 09:25
В Іраку в терактах загинули двое людей
Іллюстративне фото (twitter.com/TomtheBasedCat)

В результаті терактів в Іраку також постраждали четверо людей

Унаслідок трьох окремих терористичних актів у Іраку, вірогідно вчинених бойовиками ІДІЛ, загинуло двоє цивільних, ще четверо отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання "Сіньхуа".

У південній провінції Даяла загинув один цивільний і троє інших отримали поранення, коли бомба, закладена біля дороги, вірогідно бойовиками ІДІЛ, вибухнула в саду в селі аль-Еслах.  Інший смертельний випадок стався у провінції Салахудін. Фермер загинув, а його син отримав важкі поранення, коли у селі поблизу міста аль-Доур вибухнув фугас.

Окрім цього, в неділю бойовики ІДІЛ також запустили сім мін по селу аль-Еслах, однак унаслідок цього ніхто не постраждав.

Нагадаємо, в Іраку на півдні країни під час руху підірвали автобус з солдатами шиїтської воєнізованої групи, що призвело до загибелі щонайменше 7 людей, ще 26 отримали поранення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Іраку бойовики напали на сім'ю керівника громади, є жертви. Правоохоронці розповіли, що "терористичні елементи" вчинили напад на будинок керівника сільської громади в районі Хаммам аль-Алін, яка знаходиться на південь від міста Мосул, в результаті нападу були вбиті двоє його синів, племінник, а також мати, ще 2 людини отримали поранення.

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