В Ираке подорвали автобус с военными, есть погибшие

В Ираке на юге страны во время движения подорвали автобус с солдатами шиитской военизированной группы, что привело к гибели по меньшей мере 7 человек, еще 26 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

В Народных мобилизационных силах рассказали, что происшествие случилось в городе Балад Руз, когда автобус ехал из южной провинции в направлении города Басра.

В данное время ни одна организация не взяла на себя ответственность, но предполагается, что теракт могли совершить террористы "Исламского государства", которые до этого неоднократно совершали атаки на солдат шиитских группировок.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Ираке боевики напали на семью руководителя общины, есть жертвы. Правоохранители рассказали, что "террористические элементы" совершили нападение на дом руководителя деревенской общины в районе Хаммам аль-Алин, которая находится южнее от города Мосул, в результате нападения были убиты двое его сыновей, племянник, а также мать, еще 2 человека получили ранения.

Напомним, что в Афганистане совершена попытка подрыва главы района, есть погибшие.Пресс-секретарь губернатора провинции Герат Гелани Фардах сообщил, что на западе провинции произошел взрыв, который привел к гибели 5 человек, среди которых дети, еще 20 получили ранения.