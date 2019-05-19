В Іраку підірвали автобус з військовими, є загиблі

В Іраку на півдні країни під час руху підірвали автобус з солдатами шиїтської воєнізованої групи, що призвело до загибелі щонайменше 7 людей, ще 26 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

У Народних мобілізаційних силах розповіли, що подія сталася в місті Балад Руз, коли автобус їхав їз південної провінції в напрямку міста Басра.

В даний час жодна організація не взяла на себе відповідальність, але передбачається, що теракт могли здійснити терористи "Ісламської держави", які до цього неодноразово здійснювали атаки на солдатів шиїтських угруповань.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Іраку бойовики напали на сім'ю керівника громади, є жертви. Правоохоронці розповіли, що "терористичні елементи" вчинили напад на будинок керівника сільської громади в районі Хаммам аль-Алін, яка знаходиться на південь від міста Мосул, в результаті нападу були вбиті двоє його синів, племінник, а також мати, ще 2 людини отримали поранення.

Нагадаємо, що в Афганістані здійснена спроба підриву голови району, є загиблі. Прес-секретар губернатора провінції Герат Гелані Фардах повідомив, що на заході провінції стався вибух, який призвів до загибелі 5 осіб, серед яких діти, ще 20 отримали поранення.