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В Афганистане совершена попытка подрыва главы района, есть погибшие

Новости » Происшествия    18.05.2019 - 13:40
В Афганистане совершена попытка подрыва главы района, есть погибшие
Фото: война в Афганистане (twitter.com/SputnikInt)

В результате взрыва 5 человек погибло, еще 20 получили ранения

Пресс-секретарь губернатора провинции Герат Гелани Фардах сообщил, что на западе провинции произошел взрыв, который привел к гибели 5 человек, среди которых дети, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pajhwok.

Фархад рассказал, что взрыв произошел в районе Обе. Среди раненых присутствует и глава администрации района.

Бомба была заложена на мотоцикл около дороги и имела дистанционное управление. Сам взрыв был произведен в тот момент, когда автомобиль главы района проезжал мимо главного рынка района.

В данное время ни одна из группировок не взяла ответственность за нападение.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Афганистане взорвали полицейский автомобиль.  В результате взрыва полицейского автомобиля по меньшей мере двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, сам автомобиль, который принадлежал Управлению уголовного розыска, полностью сгорел. 

Напомним, что в Кабуле в результате взрыва погибли девять человек. В ходе атаки погибли один военнослужащий специального подразделения, четыре сотрудника охраны полиции общественной безопасности, один охранник неправительственной организации и трое мирных жителей. 

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