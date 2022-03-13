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В Ираке по консульству США нанесен ракетный удар

Автор: Владимир Костырин

В Ираке несколько ракет были выпущены по консульству США в Эрбиле на северо-западе страны. Пока неясно, кто осуществил этот удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Губернатор Эрбиля Омед Хошнав заявил, что в этом районе упало несколько ракет. При этом он подчеркивает, что пока неизвестно, было ли целью американское консульство или аэропорт в городе.

По данным Иракского информационного агентства (INA), при нападении было слышно 5 взрывов.

По данным министерства здравоохранения, в результате нападения в субботу вечером не было сообщений о раненых или погибших.

Иранские СМИ сообщают, что ракетный обстрел может быть местью за уничтожение двух иранских офицеров в Сирии - из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - силами израильских ВВС на прошлой неделе.

По словам репортера "Курдистан 24" Барзана Садика, их студия в этом районе также пострадала в результате нападения.

В социальных сетях распространяют видео с места происшествия в этом районе.

Видео: взрывы в Ираке в субботу вечером

Напомним, ранее в январе в Ираке недалеко от Багдада обстреляли военную базу с американцами из установки "Катюша". Тогда ранения получили четыре человека, двое из которых - офицеры.

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