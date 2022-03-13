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В Іраку по консульству США завдано ракетний удар

Автор: Володимир Костирін

В Іраку кілька ракет були випущені по консульству США в Ербілі на північному заході країни. Поки неясно, хто здійснив цей удар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Губернатор Ербіля Омед Хошнав заявив, що в цьому районі впало кілька ракет. При цьому він наголошує, що поки невідомо, чи було ціллю американське консульство, чи аеропорт в місті.

За даними Іракського інформаційного агентства (INA), при нападі було чутно 5 вибухів.

За даними міністерства охорони здоров'я, в результаті нападу в суботу ввечері не було повідомлень про поранених або загиблих.

Іранські ЗМІ повідомляють, що ракетний обстріл може бути помстою за знищення двох іранських офіцерів у Сирії - з Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) - силами ізраїльських ВПС минулого тижня.

За словами репортера "Курдистан 24" Барзана Садіка, їх студія в цьому районі також постраждала в результаті нападу.

У соціальних мережах поширюють відео з місця події в цьому районі.

Відео: вибухи в Іраку в суботу ввечері

Нагадаємо, раніше в січні в Іраку неподалік Багдада обстріляли військову базу з американцями з установки "Катюша". Тоді поранення отримали чотири людини, двоє з яких - офіцери.

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