В Іраку по консульству США завдано ракетний удар

В Іраку кілька ракет були випущені по консульству США в Ербілі на північному заході країни. Поки неясно, хто здійснив цей удар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.
Губернатор Ербіля Омед Хошнав заявив, що в цьому районі впало кілька ракет. При цьому він наголошує, що поки невідомо, чи було ціллю американське консульство, чи аеропорт в місті.
За даними Іракського інформаційного агентства (INA), при нападі було чутно 5 вибухів.
За даними міністерства охорони здоров'я, в результаті нападу в суботу ввечері не було повідомлень про поранених або загиблих.
Іранські ЗМІ повідомляють, що ракетний обстріл може бути помстою за знищення двох іранських офіцерів у Сирії - з Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) - силами ізраїльських ВПС минулого тижня.
За словами репортера "Курдистан 24" Барзана Садіка, їх студія в цьому районі також постраждала в результаті нападу.
У соціальних мережах поширюють відео з місця події в цьому районі.
Відео: вибухи в Іраку в суботу ввечері
Нагадаємо, раніше в січні в Іраку неподалік Багдада обстріляли військову базу з американцями з установки "Катюша". Тоді поранення отримали чотири людини, двоє з яких - офіцери.
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