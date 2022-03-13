В Іраку по консульству США завдано ракетний удар
В Іраку кілька ракет були випущені по консульству США в Ербілі на північному заході країни. Поки неясно, хто здійснив цей удар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.
Губернатор Ербіля Омед Хошнав заявив, що в цьому районі впало кілька ракет. При цьому він наголошує, що поки невідомо, чи було ціллю американське консульство, чи аеропорт в місті.
За даними Іракського інформаційного агентства (INA), при нападі було чутно 5 вибухів.
За даними міністерства охорони здоров'я, в результаті нападу в суботу ввечері не було повідомлень про поранених або загиблих.
Іранські ЗМІ повідомляють, що ракетний обстріл може бути помстою за знищення двох іранських офіцерів у Сирії - з Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) - силами ізраїльських ВПС минулого тижня.
За словами репортера "Курдистан 24" Барзана Садіка, їх студія в цьому районі також постраждала в результаті нападу.
У соціальних мережах поширюють відео з місця події в цьому районі.
Another video of the explosions that occurred in Erbil. pic.twitter.com/hm1dBotKUr— Mustafa Saadoon (@SaadoonMustafa) March 12, 2022
NOW - Multiple long-range ballistic missiles fired at US consulate in Erbil, Iraq, Sky News Arabia reports.pic.twitter.com/N5VlVlkIJl— Disclose.tv (@disclosetv) March 12, 2022
FATAH 110 MISSILES EN ROUTE FROM TABRIZ, IRAN TOWARDS US CONSULATE IN ERBIL IRAQ— The_Real_Fly (@The_Real_Fly) March 12, 2022
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Around 10 missiles were aimed at the US consulate in Erbil, Kurdistan, Iraq. It was like 2 km away from my home, one hit less than a km away. In a street fight, courage helps. But when bombs drop, you just gotta hope. Hopefully no one is hurt. Short video of a few missiles. pic.twitter.com/R8Hc72ZktG— Saman Ako (@SamAkoman) March 12, 2022
Відео: вибухи в Іраку в суботу ввечері
Нагадаємо, раніше в січні в Іраку неподалік Багдада обстріляли військову базу з американцями з установки "Катюша". Тоді поранення отримали чотири людини, двоє з яких - офіцери.
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