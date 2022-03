В Іраку по консульству США завдано ракетний удар

Губернатор Ербіля Омед Хошнав заявив, що в цьому районі впало кілька ракет. При цьому він наголошує, що поки невідомо, чи було ціллю американське консульство, чи аеропорт в місті.

За даними Іракського інформаційного агентства (INA), при нападі було чутно 5 вибухів.

За даними міністерства охорони здоров'я, в результаті нападу в суботу ввечері не було повідомлень про поранених або загиблих.

Іранські ЗМІ повідомляють, що ракетний обстріл може бути помстою за знищення двох іранських офіцерів у Сирії - з Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) - силами ізраїльських ВПС минулого тижня.

За словами репортера "Курдистан 24" Барзана Садіка, їх студія в цьому районі також постраждала в результаті нападу.

У соціальних мережах поширюють відео з місця події в цьому районі.

Around 10 missiles were aimed at the US consulate in Erbil, Kurdistan, Iraq. It was like 2 km away from my home, one hit less than a km away. In a street fight, courage helps. But when bombs drop, you just gotta hope. Hopefully no one is hurt. Short video of a few missiles. pic.twitter.com/R8Hc72ZktG