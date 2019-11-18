В Ираке опасаются возрождения ИГИЛ

В Ираке заявили, что существует угроза массового побега боевиков террористической группировки "Исламское государство" из сирийских и иракских тюрем, что приведет к возрождению организации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Глава военной разведки Ирака Саад аль-Алляк призвал мировое сообщество усилить охрану заключенных боевиков ИГИЛ. По его словам, массовый побег позволит возродить деятельность организации, несмотря на ликвидацию главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

"Мировое сообщество должно предпринять огромные усилия, чтобы справиться с этой проблемой, потому что преступники могут покинуть тюрьмы и вернуться в свои страны. Они представляют большую опасность для Европы, Азии и северо-западной Африки", - заявил глава иракской разведки.

Аль-Алляк сообщил, что из тюрем планируется массовый побег заключенных боевиков. Он сообщил, что Ирак передал информацию Турции о девяти террористах ИГИЛ, которые являются ключевыми фигурантами финансирования деятельности организации.

Напомним, в пятницу, 15 ноября, СБУ задержала одного из ключевых боевиков ИГИЛ. В частности, был задержан Аль Бара Шишани, который координировал деятельностью террористической организации.

Также сообщалось, что в Афганистане сдались более 240 боевиков и сторонников террористической организации ИГИЛ. Боевики также отдали силовикам более 60 единиц оружия.