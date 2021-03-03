ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Іраку обстріляли авіабазу з військовими США

Новость на русском → Анбар, Середа 03 березня 2021 12:40
В Іраку обстріляли авіабазу з військовими США Фото: військова база (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

В іракській провінції Анбар по військовій базі Айн аль-Асад, де розташовані американські війська, завдали ракетного удару. Наразі не відомо, чи призвів обстріл до жертв.

Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомляється, щонайменше 10 ракет були націлені на військову авіабазу Айн аль-Асад у західному Іраку, де знаходяться війська коаліції під керівництвом США. Атака не завдала значних втрат. Пізніше сили безпеки виявили стартовий майданчик, який використовується для ракет.

Зазначається, що це була перша атака відтоді, як США минулого тижня завдали ударів по об'єктах збройних формувань Ірану уздовж іраксько-сирійського кордону, що викликало побоювання з приводу можливого повторення серії атак у відповідь.

Нагадаємо, раніше представник міжнародної коаліції із боротьби з ІДІЛ, полковник Вейн Маротто повідомив, що у результаті обстрілу американської військової бази в Іраку загинула одна людина. Ще дев'ятеро осіб отримали поранення.

Також РБК-Україна писало, що в Іраку обстріляли американську військову базу, яка розташована на півночі від Багдада.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Ірак
NEWS
Без поїздів і на суворому карантині. Яка ситуація в областях "червоної зони"
Без поїздів і на суворому карантині. Яка ситуація в областях "червоної зони"
DAILY
Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК