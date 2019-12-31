В Ираке демонстранты атаковали посольство США из-за авиаударов

Во вторник, 31 декабря, в Багдаде несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Ираке во время митинга против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, тысячи демонстрантов беспрепятственно прошли через блокпосты, которые отделяют так называемую "зеленую зону", где находятся правительственные здания и диппредставительства.

"Они кричали "смерть Америке", жгли американские флаги и размахивали плакатами с призывом к закрытию посольства США", - говорится в сообщении.

После митингующие попытались прорваться на территорию американского посольства, бросаясь бутылками с водой и разбив камеры видеонаблюдения в то время, как иракские силовики пытались оттеснить их от посольства.

Reuters со ссылкой на источники в иракском МИД отмечает, что посол США и штат посольства в Багдаде эвакуированы.

Попытка атаковать диппредставительство произошла после захоронения погибших от американского авиаудара по боевикам шиитской группировки "Катаиб Хезболла". Воздушные силы США нанесли удар по позициям группировки в Сирии и Ираке 29 декабря. Бомбардировка стала ответом на гибель гражданина США во время обстрела военной базы в Ираке 27 декабря. Всего в результате ударов погибли 25 боевиков.

Шиитская группировка "Катаиб Хезболла" действует на территории Сирии и Ирака, тесно связанным с Ираном и получает из этой страны военную поддержку. В то же время Багдад терпит присутствие группировки на территории собственной страны.

В правительстве Ирака заявили 31 декабря, что атака США на позиции "Катаиб Хезболла" нарушили суверенитет страны и поставила под угрозу отношения Вашингтона и Багдада. Такие действия "заставляют Ирак пересмотреть свои отношения с США и их оборонные, политические и юридические рамки", - говорится в правительственном заявлении.