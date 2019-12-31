В Іраку демонстранти атакували посольство США через авіаудари

У вівторок, 31 грудня, в Багдаді кілька тисяч протестувальників атакували посольство США в Іраку під час мітингу проти американських авіаударів по військових об'єктах шиїтських бойовиків на іракській території. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, тисячі демонстрантів безперешкодно пройшли через блокпости, які відокремлюють так звану "зелену зону", де знаходяться урядові будівлі та диппредставництва.

"Вони кричали" смерть Америці ", палили американські прапори та розмахували плакатами із закликом до закриття посольства США", - йдеться в повідомленні.

Після мітингу спробували прорватися на територію американського посольства, кидаючись пляшками з водою і розбивши камери відеоспостереження в той час, як іракські силовики намагалися відтіснити їх від посольства.

Reuters з посиланням на джерела в іракському МЗС зазначає, що посол США і штат посольства в Багдаді евакуйовані.

Спроба атакувати диппредставництво сталася після поховання загиблих від американського авіаудару по бойовиках шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла". Повітряні сили США завдали удару по позиціях угрупування в Сирії та Іраку 29 грудня. Бомбардування стала відповіддю на загибель громадянина США під час обстрілу військової бази в Іраку 27 грудня. Всього в результаті ударів загинули 25 бойовиків.

Шиїтське угрупування "Катаїб Хезболла" діє на території Сирії та Іраку, тісно пов'язане з Іраном і отримує з цієї країни військову підтримку. Водночас Багдад терпить присутність угруповання на території власної країни.

В уряді Іраку заявили 31 грудня, що атака США на позиції "Катаїб Хезболла" порушили суверенітет країни та поставила під загрозу відносини Вашингтона і Багдада. Такі дії "змушують Ірак переглянути свої відносини з США і їх оборонні, політичні та юридичні рамки", - йдеться в урядовій заяві.