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Премьер Ирака приказал спецназу остановить акции протеста

Новости » Общество    27.10.2019 - 04:10
Премьер Ирака приказал спецназу остановить акции протеста
Фото: протесты в Ираке (twitter.com)

Акции продолжаются третий день

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди приказал элитным контртеррористическим спецподразделениям занять улицы Багдада, где проходят массовые акции протеста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что спецназу поручили принять "все необходимые меры" для разгона манифестаций.

"Источники в сфере безопасности зачитывают памятную записку Абдула Махди командующему элитной Контртеррористической службы Ирака, в которой говорится, что он должен развернуть свои силы и "использовать все необходимые меры" для прекращения акций протеста в Багдаде", - пишет издание.

Как известно, протесты вспыхнули 25 октября и 26-го как реакция на жестокое подавление властями ряда других, не связанных между собой спонтанных акций протеста по всей стране в течение предыдущего месяца.

РБК-Украина писало, что за два дня протестов в Ираке в результате столкновений силовиков с демонстрантами погибли 63 человека. Ранения получили всего 2 тысячи 592 человека, среди которых силовики.

Сотни демонстрантов пытались прорвать кордоны, установленные силовиками в центре Багдада. Силовики прибегли к слезоточивому газу, чтобы остановить толпу.

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