В Іраку бойовики вбили 7 демонстрантів

Також 42 чоловіка було поранено
У неділю, 27 жовтня, в ході антиурядових протестів у Іраку сім демонстрантів були застрелені бойовиками в місті Хілла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Anadolu.
За словами місцевої поліції, по демонстрантах відкрили вогонь бойовики з організації "Бадр", яку Підтримую Іран.
"Бойовики відразу відкрили вогонь по протестуючих, убивши сімох і поранивши 42 інших демонстрантів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в п'ятницю в Іраку почалася нова хвиля протестів, яка охопила кілька провінцій. Люди протестують проти корупції в уряді, безробіття і відсутності базових послуг. В ході демонстрацій загинули не менше 63 осіб і понад 2500 осіб отримали поранення.
Раніше прем'єр-міністр Іраку Адель Абдель Махді наказав елітним контртерористичним спецпідрозділам зайняти вулиці Багдада, де проходять масові акції протесту.
Також РБК-Україна писало, що в Ефіопії під час зіткнень на протестах загинули майже 70 осіб. Зокрема, 13 людей загинули від вогнепальних поранень, інші - від травм, отриманих внаслідок ударів камінням.