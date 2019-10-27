В Іраку бойовики вбили 7 демонстрантів

Фото: протести в Іраку (twitter.com)

Також 42 чоловіка було поранено

У неділю, 27 жовтня, в ході антиурядових протестів у Іраку сім демонстрантів були застрелені бойовиками в місті Хілла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Anadolu.

За словами місцевої поліції, по демонстрантах відкрили вогонь бойовики з організації "Бадр", яку Підтримую Іран.

"Бойовики відразу відкрили вогонь по протестуючих, убивши сімох і поранивши 42 інших демонстрантів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в п'ятницю в Іраку почалася нова хвиля протестів, яка охопила кілька провінцій. Люди протестують проти корупції в уряді, безробіття і відсутності базових послуг. В ході демонстрацій загинули не менше 63 осіб і понад 2500 осіб отримали поранення.

Раніше прем'єр-міністр Іраку Адель Абдель Махді наказав елітним контртерористичним спецпідрозділам зайняти вулиці Багдада, де проходять масові акції протесту.