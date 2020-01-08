В Ираке на военные базы США упали 5 ракет

По меньшей мере пять ракет поразили базы, на которых размещены американские и британские войска в Ираке неподалеку Багдада. Об этом сообщает Daily Mail.

Утверждается, что ракеты поразили военную базу аль-Таджи, расположенную в 30 км к северу от Багдада, во вторник вечером, хотя нет никаких сведений о том, сколько жертв было нанесено или насколько серьезно повреждена база.

По сообщению местного телевидения, в американском консульстве в Эрбиле, в иракском Курдистане, также слышали звуки сирены, однако некоторые сообщения предполагают, что это, возможно, было просто испытанием сирены.

Предполагаемый удар произошел спустя всего несколько часов после того, как был нанесен удар с воздуха США по базам ополчения в Западном Ираке и Сирии.

Сообщалось, что американские силы специально нацелены на группировку "Хатболла Катаиб", входящую в состав ОУП, в ответ на неоднократные нападения на возглавляемые США силы коалиции в Ираке.

Напомним, как заявил глава Пентагона Марк Эспер, Соединенные Штаты не хотят развязывать войну с Ираном, но готовы к тому, чтобы завершить ее.