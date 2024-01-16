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Ірак відкликає посла з Ірану після удару по місту Ербіль

Ілюстративне фото: Ірак відкликає посла з Ірану після удару по місту Ербіль (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Ірак у вівторок, 16 січня, вирішив відкликати свого посла з Ірану у відповідь на іранські ракетні удари по Ербілю, столиці Іракського Курдистану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Koerdisch Nieuws.

Ірак викликав додому свого іранського посла, а також запросив на аудієнцію посла іранського посольства в Багдаді. Це сталося після того, Іран завдав ракетного удару по Ербілю в Курдистані на півночі Іраку.

У Багдаді заявили, що посла Іраку Насіра Абдель Мохсена було відкликано "для консультацій у зв’язку з недавніми атаками Ірану".

Удар Ірану по іракському місту Ербіль

Нагадаємо, що вчора пізно ввечері, 15 січня, Корпус вартових ісламської революції Ірану завдав серії ударів по місту Ербіль, яке є столицею регіону Курдистан в Іраку. Зазначається, що ударів було завдано по восьми об'єктах неподалік консульства США. Незабаром аеропорт Ербіля припинив роботу після "дуже жорстокого бомбардування". Внаслідок обстрілу міста Ербіл загинули не менше чотирьох людей.

Пізніше стало відомо, що під час атаки Ірану на місто Ербіль в Іраку загинув курдський бізнесмен Пешрав Дзейї та кілька членів його родини. Він володів кількома великими компаніями, серед яких Empire та Falcon Group.

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