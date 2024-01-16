Ирак отзывает посла из Ирана после удара по городу Эрбиль

Ирак во вторник, 16 января, решил отозвать своего посла из Ирана в ответ на иранские ракетные удары по Эрбилю, столице Иракского Курдистана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Koerdisch Nieuws.
Ирак вызвал домой своего иранского посла, а также пригласил аудиенцию посла иранского посольства в Багдаде. Это произошло после того, что Иран нанес ракетный удар по Эрбилю в Курдистане на севере Ирака.
В Багдаде заявили, что посол Ирака Насир Абдель Мохсен был отозван "для консультаций в связи с недавними атаками Ирана".
Напомним, что вчера поздно вечером, 15 января, Корпус стражей исламской революции Ирана нанес серии ударов по городу Эрбиль, который является столицей региона Курдистан в Ираке. Отмечается, что удары были нанесены по восьми объектам неподалеку от консульства США. Вскоре аэропорт Эрбиля прекратил работу после "очень жестокой бомбардировки". В результате обстрела города Эрбил погибли не менее четырех человек.
Позже стало известно, что во время атаки Ирана на город Эрбиль в Ираке погиб курдский бизнесмен Пешрав Дзейи и несколько членов его семьи. Он владел несколькими крупными компаниями, в том числе Empire и Falcon Group.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.