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Ірак отримав 170 запитів від мігрантів на повернення з Білорусі

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Вівторок 16 листопада 2021 15:36
Ірак отримав 170 запитів від мігрантів на повернення з Білорусі Фото: Ірак отримав 170 запитів від мігрантів на повернення з Білорусі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Іраку зареєструвало 170 заявок від бажаючих повернутися на батьківщину громадян. Зокрема, тих, які знаходяться на межі Білорусі та Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Shafaq News.

"У нас є 170 осіб, які бажають добровільно повернутися в Ірак, і на цей час вони надали нам 55 паспортів", - заявив прес-секретар МЗС Ахмед Аль-Сахаф.

За його словами, Іракський дипломатичний персонал зараз завершує координацію логістики з владою аеропорту в Мінську для здійснення виключного рейсу і повернення застряглих.

Уряд Іраку заявив, що почне організовувати перший рейс з репатріації громадян, які бажають покинути Білорусь. Перший рейс має здійснитися вже 18 листопада.

"Ірак здійснить перший рейс для тих, хто хоче повернутися добровільно, 18 числа", - сказав представник МЗС.

Нагадаємо, Литва надала притулок 7 нелегальним мігрантам.

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