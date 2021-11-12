Ірак відкликав ліцензію у консула і припинив прямі авіарейси в Білорусь
Влада Іраку призупинила пряме авіасполучення з Білоруссю. Крім того, МЗС країни відкликав ліцензію у білоруського консула в Багдаді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya.
"Ірак припинив прямі рейси з Білоруссю", - цитує агентство заяву прессекретаря іракського МЗС Ахмеда ас-Сахафа.
За його словами, міністерство також прийняло рішення тимчасово відкликати ліцензію на роботу у консула Білорусі в Багдаді. Представник МЗС підкреслив, що ці дії спрямовані на те, щоб уберегти громадян країни від торговців людьми, які займаються контрабандою біженців через білоруську територію до Польщі.
"Посольства Іраку в Москві і Варшаві координують зусилля з добровільного повернення тих, хто застряг на кордоні з Білоруссю", - додав Ахмед ас-Сахаф.
Нагадаємо, раніше МЗС Іраку закрив консульства Білорусі у Багдаді та Ербілі.
Зазначимо, напередодні Turkish Airlines прийняла рішення не пускати в літаки, що виконують рейси до Мінська, громадян Іраку, Сирії та Ємену.