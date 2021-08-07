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Ірак скасовує всі пасажирські рейси до Білорусі на невизначений термін

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Субота 07 серпня 2021 15:32
Ірак скасовує всі пасажирські рейси до Білорусі на невизначений термін Фото: Ірак скасував польоти в Білорусь (ru.wikipedia.org)
Автор: РБК-Україна

Ірак призупиняє всі пасажирські рейси до Білорусі на невизначений термін. Рішення стосується всіх авіаперевізників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління цивільної авіації Іраку в Facebook.

"На підставі розпоряджень уряду Управління цивільної авіації Іраку оголосило про припинення всіх рейсів з Іраку до Мінська (Білорусь)", - йдеться в повідомленні.

Влада Іраку закликала чекати подальшого повідомлення на цей рахунок.

У той же час наголошується, що літаки відправлять з Багдада до Мінська тільки для того, щоб забрати іракців назад на батьківщину.

Раніше стало відомо, що Євросоюз почав переговори з Багдадом, щоб повернути мігрантів з Іраку, які незаконно потрапили через Білорусь до Литви, а також переконати іракську владу знизити кількість авіарейсів до Мінська.

РБК-Україна писало, що 5 серпня іракська авіакомпанія Iraqi Airways скасувала низку рейсів до Білорусі.

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