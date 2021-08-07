Ірак скасовує всі пасажирські рейси до Білорусі на невизначений термін

Ірак призупиняє всі пасажирські рейси до Білорусі на невизначений термін. Рішення стосується всіх авіаперевізників.

"На підставі розпоряджень уряду Управління цивільної авіації Іраку оголосило про припинення всіх рейсів з Іраку до Мінська (Білорусь)", - йдеться в повідомленні.

Влада Іраку закликала чекати подальшого повідомлення на цей рахунок.

У той же час наголошується, що літаки відправлять з Багдада до Мінська тільки для того, щоб забрати іракців назад на батьківщину.

Раніше стало відомо, що Євросоюз почав переговори з Багдадом, щоб повернути мігрантів з Іраку, які незаконно потрапили через Білорусь до Литви, а також переконати іракську владу знизити кількість авіарейсів до Мінська.