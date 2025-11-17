UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Ірак обговорює зі США зняття санкцій проти "Лукойла", - ЗМІ

Фото: Ірак потребує більше часу для продажу частки в нафтовому родовищі "Лукойла" (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Уряд Іраку обговорює із мінфіном США можливість отримання шестимісячного звільнення від санкцій для компанії "Лукойл". Це необхідно країні для того, щоб мати більше часу для продажу її частки в нафтовому родовищі Західна Курна-2 (West Qurna-2).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Три іракські чиновники з енергетичного сектора повідомили агентству, що міністерство нафти Іраку не планує купувати частку "Лукойлу" в родовищі. Причина полягає в тому, що проєкт є завеликим для іракських державних компаній.

"Родовище "Лукойлу" - це великий шматок, який важко проковтнути", - розповів один із чиновників.

Іраку відомо про щонайменше трьох потенційних покупців частки "Лукойлу" в нафтовому родовищі: одну китайську і дві західні компанії.

"Лукойл" на запит агентства про коментар відповіді не надав.

Сьогодні, 17 листопада, прем'єр-міністр Іраку Мохаммед Шія аль-Судані зустрівся з колишнім генеральним директором "Лукойлу" Вагітом Алекперовим. За словами іракських чиновників, основним питанням під час розмови було прохання про скасування санкцій.

Нагадаємо, нафтовий гігант "Лукойл" повідомив про "форс-мажор" на нафтовому родовищі West Qurna-2 в Іраку. В результаті його робото було зупинено.

Російській компанії належить 75% цього проєкту з виробничою потужністю близько 480 тисяч барелів на добу. Решта належить North Oil Company з Іраку.

Раніше США вдарили санкціями по двох російських нафтових компаніях "Лукойл" і "Роснефть". Після цього кілька країн ЄС, у яких "Лукойл" володіє НПЗ, почали шукати рішення, щоб не допустити зупинки роботи заводів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиІракЛУКОЙЛ-Украина