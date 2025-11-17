Ірак обговорює зі США зняття санкцій проти "Лукойла", - ЗМІ

Уряд Іраку обговорює із мінфіном США можливість отримання шестимісячного звільнення від санкцій для компанії "Лукойл". Це необхідно країні для того, щоб мати більше часу для продажу її частки в нафтовому родовищі Західна Курна-2 (West Qurna-2).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Три іракські чиновники з енергетичного сектора повідомили агентству, що міністерство нафти Іраку не планує купувати частку "Лукойлу" в родовищі. Причина полягає в тому, що проєкт є завеликим для іракських державних компаній.

"Родовище "Лукойлу" - це великий шматок, який важко проковтнути", - розповів один із чиновників.

Іраку відомо про щонайменше трьох потенційних покупців частки "Лукойлу" в нафтовому родовищі: одну китайську і дві західні компанії.

"Лукойл" на запит агентства про коментар відповіді не надав.

Сьогодні, 17 листопада, прем'єр-міністр Іраку Мохаммед Шія аль-Судані зустрівся з колишнім генеральним директором "Лукойлу" Вагітом Алекперовим. За словами іракських чиновників, основним питанням під час розмови було прохання про скасування санкцій.